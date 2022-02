Andritz erhielt von ICT Poland den Auftrag zur Lieferung von zwei Wärmerückgewinnungslinien für die Tissuemaschinen PM12 und PM14 des Werks in Kostrzyn. Die Inbetriebnahme ist für 2022 vorgesehen. Mit einer Kapazität von rund 620.000 Jahrestonnen zählt ICT zu den führenden Tissueproduzenten in Europa.Andritz ( Akt. Indikation: 47,06 /47,12, -1,44%) Anfang der Woche informierte die Frankfurter Börse in ihrem Newsboard darüber, dass das Instrument "AT0000818802 DO & CO AG" seinen letzten Handelstag am 7.2.2022 hatte. Hier die Erklärung seitens DO & CO: "Die genannte Gattung hat ihren letzten Designated Sponsor (Alpha Wertpapierhandels GmbH) verloren, daher wurde sie wegen unzureichender Liquidität auf Xetra delisted. Die DO ...

Den vollständigen Artikel lesen ...