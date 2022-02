Bühler Management AG / Schlagwort(e): Personalie

Clemens E. Blum tritt aus Verwaltungsrat der Bühler Group zurück Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



11.02.2022 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Verwaltungsrat der Bühler Group

Uzwil (Schweiz), 11. Februar 2022 - Clemens E. Blum ist an der heutigen ordentlichen Generalversammlung der Bühler Holding AG als Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Audit Committees zurückgetreten.

Clemens E. Blum war seit 2015 Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied des Audit Committees. Er will sich auf neue Mandate konzentrieren und steht deshalb nicht mehr für die Wiederwahl zur Verfügung. Calvin Grieder, Vorsitzender des Verwaltungsrates der Bühler Group, dankt Clemens E. Blum im Namen der Aktionärinnen und der Mitglieder des Verwaltungsrates sowie der Geschäftsleitung aufrichtig, dass er in den letzten sieben Jahren seine fundierten Kenntnisse aus der Wirtschaft und insbesondere der Automation bei Bühler eingebracht hat.

Clemens E. Blum seinerseits dankt den Mitgliedern des Verwaltungsrates für die konstruktive sowie fruchtbare Zusammenarbeit und wünscht Bühler gleichzeitig weiterhin alles Gute für einen nachhaltigen Erfolg in der Zukunft.

Die Familie Bühler sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates wünschen Clemens E. Blum alles Gute für die Zukunft.

Medienkontakte:

Burkhard Böndel, Head of Corporate Communications

Bühler AG, 9240 Uzwil, Schweiz

Telefon: +41 71 955 33 99

Mobil: +41 79 515 91 57

E-Mail: burkhard.boendel@buhlergroup.com

E-Mail Medienstelle: media.relations@buhlergroup.com

Über Bühler

Bühler verfolgt das Ziel, Innovationen für eine bessere Welt zu schaffen. Dabei berücksichtigt das Unternehmen die Bedürfnisse von Wirtschaft, Mensch und Natur. Als wichtiger Lösungspartner für die Lebensmittel- und Mobilitätsindustrie hat sich Bühler verpflichtet, dass seine Kunden in ihren Wertschöpfungsketten bis im Jahr 2025 jeweils 50% Energie, Wasser und Abfall einsparen können. Milliarden Menschen kommen täglich mit Technologien von Bühler in Kontakt, um ihren Grundbedarf an Lebensmitteln und Mobilität zu decken. Zwei Milliarden Menschen essen täglich Lebensmittel, die auf Anlagen von Bühler hergestellt wurden. Eine Milliarde Menschen reisen in Fahrzeugen, deren Teile mit Technologien von Bühler produziert wurden. Unzählige Menschen tragen Brillen, benutzen Smartphones und lesen Zeitungen und Zeitschriften. Sie alle werden mit Prozesstechnologien und -lösungen von Bühler hergestellt. Dank dieser globalen Relevanz ist Bühler in der einzigartigen Lage, die heutigen Herausforderungen in nachhaltige Geschäftsfelder zu verwandeln. Bühler trägt dazu bei, die Welt sicher zu ernähren. Und das Unternehmen leistet seinen Beitrag zum Klimaschutz, indem es Lösungen herstellt, die zu energieeffizienteren Autos, Gebäuden und Anlagen führen.

Bühler investiert bis zu 5% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Jahr 2020 erwirtschafteten rund 12'500 Mitarbeitende einen Umsatz von 2,7 Milliarden Schweizer Franken. Das Schweizer Familienunternehmen ist weltweit in 140 Ländern tätig und hat ein globales Netzwerk von 100 Servicestationen, 33 Produktionswerken und Anwendungszentren an 24 Standorten.

www.buhlergroup.com