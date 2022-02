Die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff hat in den vergangenen Wochen und Monaten mit Hochdruck an einer erfolgreichen Zukunft gearbeitet und könnte die Vergangenheitsbewältigung nun in Kürze abschließen. Denn wie das Unternehmen soeben bekannt gab, plant Steinhoff für den 25. März die Hauptversammlung in Amsterdam und wird dort mit Sicherheit Stellung zu den aktuellen Ereignissen beziehen.

Schließlich gibt es zahlreiche News zu vermelden. So konnte sich Steinhoff im Januar mit den letzten Gläubigern aus dem großen Bilanzskandal einigen und eine drohende Zerschlagung des Konzerns damit abwenden. Gleichzeitig haben die Ergebnisse zahlreicher Töchterunternehmen und ...

