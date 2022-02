Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex befestigte sich in der letzten Woche in EUR um +1%. Der S&P 500 stieg in EUR um +0,4%, der Stoxx 600 legte um +0,6% zu. Der Nikkei 225 stieg in EUR um +0,5%. Der globale Schwel- lenländerindex notierte im Wochenvergleich in EUR um +3,2% höher. Die aus den USA berichtete Steigerung des Konsumentenpreisindex fiel mit +7,5% (j/j) höher als erwartet. Die Sektoren Energie und Finanzen reagierten mit überdurchschnittlich hohen Indexanstiegen auf diese Situation. Der US-Bankenindex legte im Wochenvergleich in EUR um +4,3% zu, der NY-SE Arca Oil-index stieg in EUR um +1,4%. Eine quantitative Analyse, die sich aus der Gewinndynamik der Sektoren ableitet, ergibt für den US-Aktienmarkt einen erwarteten Ertrag von +3,9% in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...