Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der heimische Leitindex ging mit einem starken Plus von +3,5% aus der Woche. Im Fokus standen neben aktuellen Unternehmensergebnissen aus Europa und den USA die jüngsten US-Inflationsdaten. Die Verbraucherpreise in den USA stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat überraschend stark um 7,5% und zeigten damit die höchste Inflationsrate seit 1982. Stärkster ATX-Wert, wie auch schon in der Vorwoche, war in dieser Woche die AT&S mit einem Kursplus +8,5%, gefolgt von OMV (+7,9%) und Raiffeisen Bank International (+7,2%). Die Aktien der voestalpine legten in dieser Woche um 6,1%, nach Zahlenvorlage über das 3. Quartal 2021/22, zu. Getragen von robuster Nachfrage aus fast allen Abnehmerindustrien und gestiegenen Stahlpreisen legte sowohl Umsatz als auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...