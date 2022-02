Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Die Erholung des ATX setzte sich auch in dieser Woche fort. Der ATX stieg im Wochenvergleich um +3,5%. Die Performance seit Jahresbeginn beträgt +5%. Die kurzfristigen technischen Indikatoren wie der MACD, der Directional Movement Indikator DMI und das Parabolic System geben derzeit Kaufsignale. Solange der ATX über dem Niveau von 3.870 Punkten notiert, bleibt der Aufwärtstrend gemäß dem Parabolic System intakt. Nach dem starken Anstieg der letzten Woche dürfte der ATX in der kommenden Woche weiterhin einen moderaten Zugewinn erzielen. Wir erwarten, dass sich der österreichische Leitindex dabei in der Bandbreite zwischen ca. 3.980 - 4.120 Punkten bewegen wird.

