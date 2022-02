Das Mainzer Biotechnunternehmen BioNTech stieg mit Beginn der Pandemie wie Phönix aus der Asche. Mittlerweile haben die Mainzer mit dem Corona-Impfstoff Milliarden verdient. Der Aktienkurs ist entsprechend explodiert. Doch wie schnell diese Rallye zuende sein kann, hat US-Partner Pfizer in dieser Woche erfahren müssen. Denn nach Vorlage der Zahlen für das abgelaufene Jahr und der Prognose für 2022 verlor die Aktie deutlich an Wert.

Doch BioNTech scheint seine Hausaufgaben gemacht zu haben. So arbeitet das Unternehmen bereits seit längerem an mRNA-basierten Therapien zur Krebsbehandlung und macht hier laut Gründerein Özlem Türeci große Fortschritte. Bereits in den kommenden fünf Jahren rechnet Türeci mit der Einführung von Produkten ...

