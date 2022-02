Auffällig ruhig geworden ist es in den vergangenen Tagen um die südafrikanisch-niederländische Holding Steinhoff. Der Aktienkurs tritt nun seit gut einer Woche in einer immer enger werdenden Handelsspanne lediglich auf der Stelle. So oszilliert die Aktie nahezu richtungslos um die Marke von 0,26 Euro. Häufig sind solche Phasen der Vorbote von einer kräftigen Kursbewegung…

Denn diese trendlosen Phasen werden in aller Regel von massiven Kurssprüngen abgelöst. In welche Richtung es dabei gehen könnte, ist Stand heute noch völlig offen, doch Steinhoff hat seine Hausaufgaben jedenfalls gemacht. Die letzten Gläubiger aus dem Bilanzskandal sind befriedigt und die jüngsten ...

