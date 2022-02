DJ Cairn Homes Plc: Transaction in Own Shares

14 February 2022

Cairn Homes plc (the "Company")

Transaction in own shares

The Company announces that on 11 February 2022 it purchased a total of 338,490 of its ordinary shares of EUR 0.001 each (the "ordinary shares") on Euronext Dublin and the London Stock Exchange through the Company's broker Goodbody Stockbrokers UC ("Goodbody"), as detailed below. The repurchased shares will be cancelled.

Euronext Dublin London Stock Exchange Number of ordinary shares purchased 228,490 110,000 Highest price paid (per ordinary share) EUR1.2800 GBP1.0780 Lowest price paid (per ordinary share) EUR1.2660 GBP1.0640 Volume weighted average price paid (per ordinary share) EUR1.2742 GBP1.0688

The purchases form part of the Company's share buyback programme announced on 12 January 2022.

Following settlement and cancellation of the above purchases, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 735,115,592 ordinary shares, each carrying the right to one vote. The Company holds nil ordinary shares in treasury.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 (the Market Abuse Regulation), the detailed breakdown of individual trades made by Goodbody on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

Contacts:

Cairn Homes plc +353 1 696 4600

Tara Grimley, Company Secretary

Appendix

Transaction Details

Issuer Name Cairn Homes plc LEI 635400DPX6WP2KKDOA83 ISIN IE00BWY4ZF18 Intermediary Name Goodbody Stockbrokers UC Intermediary Code GDBSIE21XXX Timezone GMT Currency EUR & GBP (as indicated below) Euronext Dublin Number of Shares Price per Share (EUR) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,840 1.2780 XDUB 08:26:30 00025865720TRDU1 920 1.2780 XDUB 08:26:30 00025865721TRDU1 2,700 1.2780 XDUB 08:26:30 00025865722TRDU1 1,691 1.2780 XDUB 08:33:41 00025866015TRDU1 1,426 1.2780 XDUB 08:34:11 00025866072TRDU1 229 1.2780 XDUB 08:34:11 00025866071TRDU1 255 1.2780 XDUB 08:38:39 00025866378TRDU1 1,655 1.2780 XDUB 08:38:39 00025866377TRDU1 64 1.2780 XDUB 08:43:32 00025866461TRDU1 1,655 1.2780 XDUB 08:43:32 00025866460TRDU1 173 1.2780 XDUB 08:48:13 00025866619TRDU1 1,655 1.2780 XDUB 08:48:13 00025866618TRDU1 6,360 1.2800 XDUB 09:12:06 00025867019TRDU1 4,874 1.2800 XDUB 09:12:06 00025867018TRDU1 1,624 1.2780 XDUB 09:23:20 00025867209TRDU1 886 1.2780 XDUB 09:27:35 00025867231TRDU1 956 1.2780 XDUB 09:27:35 00025867230TRDU1 236 1.2780 XDUB 09:32:40 00025867291TRDU1 59 1.2780 XDUB 09:32:40 00025867290TRDU1 3,724 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867730TRDU1 7,134 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867729TRDU1 412 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867727TRDU1 1,608 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867726TRDU1 678 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867725TRDU1 1,714 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867724TRDU1 54 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867723TRDU1 454 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867722TRDU1 1,795 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867721TRDU1 547 1.2780 XDUB 10:10:37 00025867720TRDU1 1,677 1.2760 XDUB 10:36:55 00025868072TRDU1 1,616 1.2760 XDUB 10:36:55 00025868070TRDU1 4,806 1.2760 XDUB 10:36:55 00025868068TRDU1 1,928 1.2760 XDUB 10:36:55 00025868065TRDU1 837 1.2740 XDUB 11:17:24 00025868543TRDU1 346 1.2760 XDUB 11:38:36 00025868745TRDU1 1,556 1.2760 XDUB 11:38:36 00025868744TRDU1 1,867 1.2760 XDUB 11:38:37 00025868752TRDU1 266 1.2760 XDUB 11:38:37 00025868751TRDU1 1,867 1.2760 XDUB 11:38:37 00025868750TRDU1 2,133 1.2760 XDUB 11:38:37 00025868749TRDU1 603 1.2760 XDUB 11:38:37 00025868748TRDU1 1,530 1.2760 XDUB 11:38:37 00025868747TRDU1 603 1.2760 XDUB 11:38:37 00025868746TRDU1 2,133 1.2760 XDUB 11:38:38 00025868754TRDU1 2,133 1.2760 XDUB 11:38:38 00025868753TRDU1 4,780 1.2760 XDUB 11:38:54 00025868768TRDU1 269 1.2760 XDUB 11:38:54 00025868767TRDU1 286 1.2760 XDUB 11:38:54 00025868766TRDU1 227 1.2760 XDUB 11:38:54 00025868765TRDU1 1,148 1.2680 XDUB 11:43:50 00025868797TRDU1 707 1.2700 XDUB 12:44:36 00025869222TRDU1 79 1.2740 XDUB 13:07:39 00025869371TRDU1 1,883 1.2740 XDUB 13:07:39 00025869370TRDU1 1,962 1.2740 XDUB 13:07:39 00025869369TRDU1 1,962 1.2740 XDUB 13:07:39 00025869368TRDU1 3,345 1.2740 XDUB 13:07:39 00025869367TRDU1 5,232 1.2740 XDUB 14:07:25 00025869861TRDU1 452 1.2740 XDUB 14:07:25 00025869860TRDU1 4,779 1.2740 XDUB 14:07:25 00025869859TRDU1 1,476 1.2740 XDUB 14:07:25 00025869858TRDU1 1,946 1.2740 XDUB 14:07:25 00025869857TRDU1 8,708 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869873TRDU1 55 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869872TRDU1 109 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869871TRDU1 920 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869870TRDU1 541 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869869TRDU1 5,232 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869868TRDU1 109 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869867TRDU1 28 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869866TRDU1 920 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869865TRDU1 82 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869864TRDU1 1,119 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869863TRDU1 5,232 1.2740 XDUB 14:07:26 00025869862TRDU1 1,641 1.2700 XDUB 14:07:53 00025869889TRDU1 225 1.2660 XDUB 14:10:44 00025869899TRDU1 1,702 1.2660 XDUB 14:11:30 00025869900TRDU1 905 1.2680 XDUB 14:23:40 00025869954TRDU1 1,859 1.2680 XDUB 14:23:40 00025869953TRDU1 2,847 1.2680 XDUB 14:23:40 00025869952TRDU1 1,488 1.2660 XDUB 14:37:04 00025870106TRDU1 946 1.2680 XDUB 14:43:47 00025870176TRDU1 256 1.2680 XDUB 14:43:47 00025870175TRDU1 4,506 1.2680 XDUB 14:43:47 00025870174TRDU1 4,989 1.2720 XDUB 14:46:17 00025870315TRDU1 506 1.2700 XDUB 14:48:59 00025870372TRDU1 879 1.2700 XDUB 14:48:59 00025870371TRDU1 231 1.2700 XDUB 14:48:59 00025870370TRDU1 842 1.2700 XDUB 14:51:23 00025870386TRDU1 865 1.2700 XDUB 14:51:23 00025870385TRDU1 1,673 1.2700 XDUB 14:54:08 00025870443TRDU1 133 1.2700 XDUB 14:56:22 00025870458TRDU1 249 1.2700 XDUB 14:56:22 00025870457TRDU1 525 1.2700 XDUB 14:56:22 00025870456TRDU1 863 1.2700 XDUB 14:57:39 00025870470TRDU1 2,314 1.2720 XDUB 15:15:57 00025870714TRDU1 49 1.2720 XDUB 15:20:13 00025870767TRDU1 983 1.2720 XDUB 15:20:13 00025870766TRDU1 202 1.2720 XDUB 15:24:12 00025870809TRDU1 479 1.2720 XDUB 15:40:14 00025871044TRDU1 802 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871550TRDU1 3,042 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871549TRDU1 3,515 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871548TRDU1 790 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871547TRDU1 1,436 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871546TRDU1 1,828 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871545TRDU1 1,436 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871544TRDU1 1,828 1.2720 XDUB 16:15:31 00025871543TRDU1 161 1.2720 XDUB 16:15:56 00025871585TRDU1 2,272 1.2720 XDUB 16:19:59 00025871733TRDU1 1,534 1.2720 XDUB 16:19:59 00025871732TRDU1 2,373 1.2720 XDUB 16:19:59 00025871731TRDU1 39,130 1.2740 XDUB 16:19:59 00025871730TRDU1 2,120 1.2740 XDUB 16:19:59 00025871729TRDU1 1,706 1.2700 XDUB 16:23:23 00025871800TRDU1 1,774 1.2720 XDUB 16:25:22 00025871821TRDU1 1,100 1.2720 XDUB 16:26:07 00025871837TRDU1 653 1.2720 XDUB 16:26:43 00025871863TRDU1 1,966 1.2720 XDUB 16:27:42 00025871897TRDU1

London Stock Exchange

Number of Shares Price per Share (GBP) Trading venue Time of transaction Transaction Reference Number 1,794 1.0720 XLON 08:36:11 00025866192TRDU1 1,800 1.0720 XLON 08:39:59 00025866414TRDU1 3,514 1.0780 XLON 09:12:07 00025867062TRDU1 86 1.0780 XLON 09:12:07 00025867061TRDU1 3,914 1.0780 XLON 09:12:07 00025867060TRDU1 2 1.0780 XLON 09:12:07 00025867059TRDU1 215 1.0760 XLON 09:35:50 00025867320TRDU1 1,685 1.0760 XLON 09:35:50 00025867319TRDU1 408 1.0760 XLON 09:45:32 00025867408TRDU1 53 1.0760 XLON 09:45:32 00025867407TRDU1 709 1.0760 XLON 09:45:32 00025867406TRDU1 825 1.0760 XLON 09:45:32 00025867405TRDU1 64 1.0760 XLON 09:45:32 00025867404TRDU1 700 1.0760 XLON 09:56:32 00025867531TRDU1 2,121 1.0760 XLON 10:00:31 00025867599TRDU1 2,223 1.0720 XLON 10:10:37 00025867728TRDU1 1,820 1.0720 XLON 10:24:43 00025867920TRDU1 1,940 1.0720 XLON 10:34:55 00025868048TRDU1 525 1.0700 XLON 10:36:55 00025868073TRDU1 1,375 1.0700 XLON 10:36:55 00025868071TRDU1 20 1.0700 XLON 10:36:55 00025868069TRDU1 2,226 1.0700 XLON 10:36:55 00025868067TRDU1 1,784 1.0700 XLON 10:55:04 00025868239TRDU1 1,761 1.0700 XLON 10:55:04 00025868238TRDU1 1,934 1.0700 XLON 11:28:28 00025868671TRDU1 1,320 1.0700 XLON 11:39:55 00025868776TRDU1 700 1.0700 XLON 11:39:55 00025868775TRDU1 1,147 1.0700 XLON 11:52:05 00025868846TRDU1 700 1.0700 XLON 11:52:05 00025868845TRDU1 108 1.0700 XLON 12:03:36 00025868984TRDU1 550 1.0700 XLON 12:03:36 00025868983TRDU1 884 1.0700 XLON 12:07:43 00025869004TRDU1 200 1.0700 XLON 12:07:43 00025869003TRDU1 812 1.0700 XLON 12:14:03 00025869035TRDU1 1,283 1.0700 XLON 12:14:03 00025869034TRDU1 618 1.0660 XLON 12:27:16 00025869090TRDU1 1,100 1.0660 XLON 12:27:16 00025869089TRDU1 279 1.0660 XLON 12:27:16 00025869088TRDU1 412 1.0680 XLON 14:07:27 00025869881TRDU1 1,000 1.0680 XLON 14:07:27 00025869880TRDU1 1,845 1.0680 XLON 14:07:27 00025869879TRDU1 5,820 1.0680 XLON 14:07:27 00025869878TRDU1 1,845 1.0680 XLON 14:07:27 00025869877TRDU1 22 1.0680 XLON 14:07:27 00025869876TRDU1 1,261 1.0680 XLON 14:07:27 00025869875TRDU1 712 1.0680 XLON 14:07:27 00025869874TRDU1 5,276 1.0680 XLON 14:07:34 00025869886TRDU1 804 1.0680 XLON 14:07:34 00025869885TRDU1 697 1.0660 XLON 14:09:40 00025869896TRDU1 139 1.0660 XLON 14:09:40 00025869895TRDU1 123 1.0660 XLON 14:09:40 00025869894TRDU1 210 1.0660 XLON 14:09:40 00025869893TRDU1 1,062 1.0660 XLON 14:09:40 00025869892TRDU1 1,129 1.0640 XLON 14:34:09 00025870061TRDU1 1,783 1.0640 XLON 14:40:14 00025870123TRDU1 1,124 1.0640 XLON 14:43:38 00025870173TRDU1 24 1.0640 XLON 14:43:38 00025870172TRDU1 112 1.0640 XLON 14:43:38 00025870171TRDU1 530 1.0640 XLON 14:43:38 00025870170TRDU1 1,873 1.0660 XLON 14:47:26 00025870325TRDU1 1,865 1.0660 XLON 14:53:34 00025870438TRDU1 1,879 1.0660 XLON 14:59:45 00025870503TRDU1 1,877 1.0660 XLON 15:06:00 00025870595TRDU1 1,803 1.0660 XLON 15:12:01 00025870692TRDU1 1,545 1.0660 XLON 15:17:56 00025870748TRDU1 531 1.0660 XLON 15:17:56 00025870747TRDU1 294 1.0660 XLON 15:24:40 00025870818TRDU1 1,819 1.0660 XLON 15:24:40 00025870817TRDU1 1,917 1.0660 XLON 15:31:43 00025870950TRDU1 2,047 1.0660 XLON 15:38:02 00025871032TRDU1 1,904 1.0660 XLON 15:44:33 00025871087TRDU1 1,795 1.0660 XLON 15:50:23 00025871140TRDU1 1,856 1.0660 XLON 15:55:40 00025871225TRDU1 1,042 1.0660 XLON 16:01:03 00025871272TRDU1 950 1.0660 XLON 16:01:03 00025871271TRDU1 1,992 1.0660 XLON 16:06:24 00025871358TRDU1 1,930 1.0660 XLON 16:11:33 00025871447TRDU1 1 1.0640 XLON 16:15:06 00025871537TRDU1 303 1.0660 XLON 16:16:05 00025871588TRDU1 1,571 1.0660 XLON 16:16:05 00025871587TRDU1 2,133 1.0660 XLON 16:20:06 00025871736TRDU1 1,660 1.0660 XLON 16:22:52 00025871794TRDU1 393 1.0660 XLON 16:22:52 00025871793TRDU1 1,771 1.0660 XLON 16:25:24 00025871822TRDU1 1,729 1.0660 XLON 16:27:01 00025871879TRDU1 76 1.0660 XLON 16:27:01 00025871878TRDU1 184 1.0660 XLON 16:28:54 00025871934TRDU1 2,131 1.0660 XLON 16:28:54 00025871933TRDU1

ISIN: IE00BWY4ZF18

