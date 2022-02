Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Für den heimischen Markt gab es zum Wochenausklang Rückgänge, der ATX endete mit einem Minus von 0,9%, was auf Wochensicht aber immer noch eine Verbesserung von 2,6% bedeutete. Hauptthema am Freitag waren auch in Wien die hohen Inflationszahlen in den USA, schienen die Börsen dieses unerwartete Ergebnis am Donnerstag noch recht gelassen wegzustecken, war davon am Freitag kaum noch etwas zu spüren, die Abgaben an der Wall Street wegen des hartnäckigen Preisanstiegs zeugten von einer Verunsicherung, die auch auf Europa übergriff. Für die Kapitalmärkte bedeute der starke Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten, dass sie mit stärkeren Gegenmaßnahmen der US-Notenbank rechnen müssen, in ...

