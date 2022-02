Europäische Märkte werden voraussichtlich schwächer eröffnen Potenzieller Russland-Ukraine-Konflikt wird die Märkte in Bewegung halten FOMC-Protokoll und CBRT-Zinsentscheidung später in dieser Woche Die europäischen Futures-Märkte deuten auf eine deutlich schwächere Eröffnung der heutigen Kassasitzung in Europa hin. Die DE30-Futures notieren derzeit rund 300 Punkte unter dem Schlusskurs vom Freitag. Die Stimmung verschlechterte sich am späten Freitagabend aufgrund von Berichten, wonach Russland ...

