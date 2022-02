Die FMA hat gegen die Lang & Schwarz AG eine Geldstrafe von 325.500 Euro wegen Verstößen gegen die Marktmissbrauchsverordnung verhängt. Begründung: "Die Lang & Schwarz AG übt als Komplementärin über die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG die Funktion des Market Makers unter anderem auch an der Wiener Börse AG aus und ist in dieser Funktion für die Einhaltung der maßgeblichen Normen verantwortlich. Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co KG hat durch den Abschluss von 19 fahrlässig zustande gekommenen Scheingeschäften (Crossings) den Tatbestand der Marktmanipulation verwirklicht", so die FMA auf ihrer Website. Das Straferkenntnis ist nicht rechtskräftig.

Den vollständigen Artikel lesen ...