D1-Chart EURUSD durchbricht am Montag die Tiefs der Vorwoche und steuert auf die 1,13er-Marke zu. Seit dem zweiten Fehlausbruch am Jahreshoch (siehe Kreise) steht das Paar wieder unter Druck, sodass eine bullische Trendwende ausblieb. Quelle: xStation 5 H1-Chart Der kurzfristige Abwärtstrend ist intakt und wurde heute Vormittag durch einen Rückgang unter die Tiefs vom Freitag bestätigt. Eine Fortsetzung des Trends, um die Tiefs der jüngsten Erholung zu testen, ist am wahrscheinlisten. Um den Trend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...