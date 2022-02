Die europäischen Aktienindizes und die US-Futures zogen am frühen Nachmittag nach den Äußerungen des russischen Außenministers Lawrow sprunghaft an. Lawrow sagte, dass zwar keine Einigung zwischen Russland und dem Westen über die Deeskalation erzielt worden sei, es aber immer eine Chance gebe, eine Einigung zu finden. Lawrow sagte, er werde weiterhin mit den westlichen Ländern sprechen, warnte aber auch, dass in der gegenwärtigen Situation keine unbegrenzten Gespräche möglich seien. Lawrow wiederholte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...