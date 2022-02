Nachlese Podcast Freitag Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2668, alle unter http://www.boersenradio.at/wienerboerseplausch) - da Delivery Hero am Donnerstag für den grössten Tagesverlust eines DAX-Members in der DAX-Geschichte gesorgt hat (minus 30 Prozent), ein Blick auf Wien. Hier hat im ATX 2022 noch kein Titel mehr als 10 Prozent geschwankt, im ATXPrime war es die Addiko Bank, die am 3.Februar 10,64 Prozent verloren hat. Aus heutiger Sicht waren das aber Kaufkurse, was mich sehr freut. Im ATXPrime gibt es Werte mit aberwitzigen Bewertungen wie Delivery Hero nicht.Delivery Hero ( Akt. Indikation: 39,30 /39,33, -4,11%) - Lenzing und Verbund liefern sich ein Match um den Wanderpokal für die 25-Jahre-Sicht im ATX. Interessant ist, dass per ...

