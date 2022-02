Der befürchtete Einmarsch Russlands in die Ukraine belastet. Und wegen der hohen US-Inflation erwarten so manche nun sieben Zinserhöhungen in den USA in diesem Jahr - alles keine guten Nachrichten für die Aktienmärkte. 14. Februar 2021. Frankfurt (Börse Frankfurt). Der Ukraine-Konflikt lastet immer mehr auf den Märkten. Schon am Freitag hatte er die Kurse an der Wall Street auf Talfahrt geschickt. "Anleger flüchteten aus Aktien in als sicher empfundene Häfen wie Staatsanleihen beziehungsweise Yen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...