Gestoppte bzw. gedrehte Serien: OMV -3,95% auf 55,96, davor 6 Tage im Plus (9,02% Zuwachs von 53,44 auf 58,26), voestalpine -4,32% auf 30,58, davor 5 Tage im Plus (7,75% Zuwachs von 29,66 auf 31,96), Semperit-3,06% auf 28,5, davor 5 Tage im Plus (8,09% Zuwachs von 27,2 auf 29,4), Rosgix -0,34% auf 3042,9, davor 4 Tage im Plus (0,72% Zuwachs von 3031,24 auf 3053,15), Strabag -3,66% auf 38,15, davor 4 Tage im Plus (2,86% Zuwachs von 38,5 auf 39,6), Athos Immobilien -0,84% auf 47,4, davor 4 Tage ohne Veränderung , RHI Magnesita -4,46% auf 40,7, davor 3 Tage im Plus (8,4% Zuwachs von 39,3 auf 42,6), startup300 0% auf 2,1, davor 3 Tage im Plus (23,53% Zuwachs von 1,7 auf 2,1), Addiko Bank -3,28% auf 11,8, davor 3 Tage im Plus (16,19% Zuwachs von 10,5 auf 12,2), Kapsch TrafficCom -0,68% ...

