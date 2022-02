The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 14.02.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2022



ISIN Name

NO0003106700 SOLON EIENDOM ASA NK 1

USU88868AZ40 T MOBILE USA 21/52 REGS 2

US9839191015 XILINX INC. DL-,01

