DJ Straumann Group erzielt einen Umsatz von über CHF 2 Milliarden

Straumann Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Nachhaltigkeit Straumann Group erzielt einen Umsatz von über CHF 2 Milliarden 2022-02-15 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement

Jahresergebnis 2021 - Medienmitteilung . Umsatz für das Gesamtjahr um 41.7% organisch auf CHF 2.0 Mrd. gewachsen, dank starkem Wachstum vonmindestens 40% in allen Regionen . Umsatz erreicht im vierten Quartal CHF 540 Mio., mit einem organischen Wachstum von 21.1% . Kern-EBIT-Marge von 27.4% und Kern-Reingewinn auf CHF 456 Mio. gestiegen . Gruppe erwirtschaftete CHF 560 Mio. Cash aus operativer Tätigkeit . Vorschlag die Dividende auf CHF 6.75 zu erhöhen und Nadia Tarolli Schmidt in den Verwaltungsrat zu wählen . Ausblick 2022: Organisches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erwartet und eineProfitabilität von rund 26%, inklusive umfangreicher Wachstumsinvestitionen

in CHF Mio. GJ 2021 GJ 2020 Margenveränderungen gerundet IFRS KERN[1] IFRS KERN1 Umsatz 2022 2022 1426 1426 Veränderung in CHF 41.8% (10.7%) Veränderung vor Wechselkurseffekt 43.8% (3.9%) Veränderung organisch 41.7% (5.6%) Bruttogewinn 1540 1540 1030 1038 Marge 76.2% 76.2% 72.2% 72.8% Veränderung in CHF 330 Bp. (280 Bp.) Veränderung vor Wechselkurseffekt 360 Bp. (190 Bp.) EBITDA 652 652 406 421 Marge 32.3% 32.3% 28.5% 29.5% Veränderung in CHF 280 Bp. (210 Bp.) Veränderung vor Wechselkurseffekt 310 Bp. (60 Bp.) EBIT 543 553 157 333 Marge 26.8% 27.4% 11.0% 23.4% Veränderung in CHF 400 Bp. (370 Bp.) Veränderung vor Wechselkurseffekt 440 Bp. (210 Bp.) Nettoergebnis 399 456 92 261 Marge 19.7% 22.6% 6.5% 18.3% Veränderung in CHF 420 Bp. (290 Bp.) Gewinn pro Aktie (in CHF) 24.90 28.45 5.75 16.20 Dividende (in CHF) 6.75 5.75 Free Cashflow 441 295 Marge 21.8% 20.7% Mitarbeitende (Ende Dezember) 9054 7340

Basel, 15. Februar 2022 - Die Straumann Group erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als CHF 2 Mrd. mit sehr guten Ergebnissen in allen Regionen und Geschäftsbereichen. Dies zeigte sich deutlich in einem starken organischen Wachstum in jedem Quartal. Das jährliche organische Umsatzwachstum belief sich auf 41.7%, ein sehr gutes Ergebnis, das durch einige Währungseffekte beeinträchtigt wurde. Das Ergebnis profitierte vor allem in der ersten Jahreshälfte von der Vergleichsperiode 2020, die von der COVID-19 Krise geprägt war und die damit verbundenen Einschränkungen das Geschäft negativ beeinflussten. Im Jahr 2021 verzeichneten die Zahnarztpraxen einen regen Zulauf an Patienten, vor allem weil die anhaltenden Restriktionen bei den Konsumenten zu mehr verfügbaren Einkommen führten, die für aufwendigere Zahnbehandlungen ausgegeben werden konnten. Das Wachstum der Gruppe erhielt zusätzlichen Schub durch die Anpassungsfähigkeit an das veränderte Umfeld und das breite Angebot an innovativen Lösungen.

Im vierten Quartal 2021 stieg der Umsatz organisch um 21.1% auf CHF 540 Mio. und war damit in absoluten Zahlen das stärkste Quartal überhaupt.

Guillaume Daniellot, Chief Executive Officer: "Insgesamt ist unser Geschäft in allen Bereichen und Regionen sehr stark gewachsen. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden und ihre Leistung. Die Zahlen sind der Beweis dafür, was sie jeden Tag leisten. Ihr Einsatz hat dazu beigetragen, dass wir die 2 Mrd. Umsatzmarke überschritten haben. Wir konnten das Geschäft weiter ausbauen und den Zugang zu Zahnbehandlungen verbessern, wodurch wir 3.7 Millionen Lächeln weltweit erreichten. Wir haben Marktanteile gewonnen, indem wir unseren bestehenden Kundenstamm ausbauten, neue Kunden gewonnen und unser Engagement in der Aus- und Weiterbildung sowie die geografische Ausdehnung erhöhten. Für 2022 erwarten wir im Vergleich zum starken Vorjahr ein organisches Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich und gehen von einer Profitabilität von rund 26% aus, was umfangreiche Wachstumsinvestitionen beinhaltet."

STRATEGISCHE highlights

Weiterentwickelte Strategie, die Nachhaltigkeit einbezieht, zur Erreichung des Umsatzziels von CHF 5 Mrd. bis 2030

Im Dezember 2021 präsentierte die Straumann Group ihre neue strategische Ausrichtung, um das langfristige Umsatzziel von CHF 5 Mrd. bis 2030 zu erreichen. Die Gruppe ist in den letzten Jahren stark gewachsen und hat die Geschäftsfelder erheblich erweitert. Heute ist die Gruppe in einem potenziellen Markt von CHF 18 Mrd. tätig, die die Implantologie, CADCAM-Prothetik, Kieferorthopädie und digitale Geräte umfasst. Mit dem Fokus auf Innovation und Kundennutzen bildet die weiterentwickelte Strategie die Grundlage, um in der Kieferorthopädie und der Implantologie weiter zu wachsen, Geschäftsfelder, die nach Einschätzung der Gruppe noch unterversorgt sind.

Im Jahr 2021 hat der Verwaltungsrat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, um das Nachhaltigkeitskonzept der Gruppe zu definieren und die Umsetzung zu beschleunigen. Die Gruppe hat sich unter anderem folgende Ziele gesetzt: 10 Millionen Lächeln von Menschen bis 2030 jährlich zu erreichen, bis 2026 50% der Führungspositionen mit weiblichen Führungskräften zu besetzen sowie 80% der Mitarbeitenden bestätigen gute Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bis 2026 bestätigen. Ein weiteres Ziel ist, dass 100% des Stromverbrauchs bis 2024 aus erneuerbaren Energiequellen stammt.

Peter Hackel, Chief Financial Officer: "Nachhaltigkeit ist eine strategische Geschäftspriorität für die Straumann Group. Unser finanzieller Erfolg basiert auf einem nachhaltigen Geschäftsmodell, und wir müssen unseren Beitrag leisten

- heute und für zukünftige Generationen. Im Jahr 2021 haben wir grosse Fortschritte dabei erzielt, unser Engagement für Nachhaltigkeit in Einklang mit unserem Wachstumskurs weiter voranzubringen. Wir wollen ein Vorbild für die Industrie sein und haben unter anderem die Initiative Science Based Target unterzeichnet, um unsere Emissionen gemäss der Klimawissenschaft zu reduzieren."

Stärkung unseres Angebots und neuer Fortbildungs-Campus für die Kieferorthopädie

Im Jahr 2021 stand die Stärkung des Kundennutzens in der Kieferorthopädie im Mittelpunkt. Wichtige Innovationen waren zum Beispiel die Einführung des neuen Clear Aligner Materials ClearQuartz, das dank des patentierten Dreischichtenmaterials Zahnbewegungen kalkulierbarer macht. Die Gruppe brachte zudem eine Reihe neuer Softwarefunktionen für das Behandlungsmanagement und die Fallbearbeitung heraus, zum Beispiel ClearPilot 2.0. Eine weitere Errungenschaft war die Konnektivität von intraoralen Scannern, die nun in die kieferorthopädischen Lösungen der Gruppe integriert werden können. Darüber hinaus hat die Gruppe im Oktober 2021 den Ortho Campus etabliert, um das Angebot weiter zu stärken. Dabei handelt es sich um einen umfassenden Katalog an Online-Tools und Lehrplänen für Fachleute, um Behandlungserfolge sicherzustellen.

Akquisition des japanischen Implant-Concierges Nihon Implant

Im Dezember 2021 unterzeichnete die Straumann Group eine Vereinbarung zur Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Nihon Implant in Japan, einem führenden Concierge für die Behandlungen von Implantaten in Japan. Nihon Implant bringt Patienten mit Zahnärzten zusammen und überweist diese für Implantatbehandlungen an spezialisierte Kliniken. Zahnärzte profitieren von der Möglichkeit der Kundengewinnung, die ihnen erlaubt, Marketingaktivitäten zu reduzieren. Die Akquisition unterstützt die strategische Priorität der Gruppe, ihre Präsenz beim Endkunden zu stärken und ist ein wichtiger Schlüssel zur Bildung des Bewusstsein für Implantatbehandlungen, um Kunden an Zahnkliniken vermitteln zu können. Die Übernahme wurde im Januar 2022 abgeschlossen.

Starke Unternehmenskultur und erweitertes Führungsteam

Die Fokussierung auf die Unternehmenskultur führte im Jahr 2021 zu einem gruppenweiten Mitarbeiter-Engagement-Score von 80 - ein globaler Benchmark, bei dem die Gruppe zu den besten 25% der Unternehmen weltweit gehört. Das ist eine Verbesserung von 2 Punkten gegenüber dem Jahr 2020, trotz der schwierigen globalen Arbeitsbedingungen aufgrund der Pandemie.

Im Oktober 2021 wurde Christian Ullrich zum ersten Chief Information Officer (CIO) der Straumann Group ernannt. Er ist für die Umsetzung der gruppenweiten digitalen Transformation verantwortlich. Zudem ist die Gruppe dabei, einen Chief Consumer Officer zu rekrutieren. Diese neuen Funktionen zeigen auf, dass die Gruppe kontinuierlich versucht, die relevanten Kompetenzen in der Geschäftsleitung zu erweitern.

Entwicklung des geschäftsjahres

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 15, 2022 01:01 ET (06:01 GMT)