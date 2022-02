DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Intel soll kurz vor einer Übernahme des israelischen Chip-Konzerns Tower Semiconductor Ltd. für fast 6 Milliarden US-Dollar stehen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten, könnte ein Deal noch in dieser Woche bekannt gegeben werden, sollten die Verhandlungen nicht scheitern. Angesichts des Marktwerts von Tower von rund 3,6 Milliarden Dollar dürfte das Geschäft wahrscheinlich einen kräftigen Aufschlag beinhalten. Tower stellt Halbleiter und Schaltkreise her, die in allen Bereichen von Autos und Konsumgütern bis hin zu medizinischen und industriellen Geräten eingesetzt werden. Der Konzern betreibt nach eigenen Angaben Werke in Israel, in den US-Bundesstaaten Kalifornien und Texas sowie in Japan. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Migdal HaEmek, im Norden Israels in der Nähe von Nazareth. Tower ist vom Geschäftsmodell vergleichbar mit der viel größeren Globalfoundries, für die Intel im Sommer eine Übernahme in Erwägung zog. Globalfoundries und ihr Eigentümer, die Mubadala Investment Co, entschieden sich letztlich für einen Börsengang, und das Unternehmen wird nun mit einem Marktwert von rund 30 Milliarden Dollar gehandelt. Intel hat im Sommer 2021 erklärt, man wolle rund 100 Milliarden Dollar innerhalb von zehn Jahren in neue Halbleiterwerke investieren. Intel kündigte dann im Januar an, dass Ohio das Rennen um den Standort einer neuen Chip-Fabrik gewonnen hat. Mindestens 20 Milliarden Dollar will Intel in das neue Werk stecken. Intel-CEO Pat Gelsinger sagte, der Standort in Ohio könnte schließlich auf acht Chipfabriken, auch FABs genannt, anwachsen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

22:07 Airbnb Inc, Ergebnis 4Q

22:30 Alcon Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Empire State Manufacturing Index Februar PROGNOSE: +11 zuvor: -0,7 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.393,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.270,25 +0,1% Nikkei-225 26.865,19 -0,8% Hang-Seng-Index 24.219,90 -1,4% Kospi 2.676,54 -1,0% Shanghai-Composite 3.428,72 -0,0% S&P/ASX 200 7.206,90 -0,5%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Auch am Dienstag gehen die Anleger an den ostasiatischen Börsen wegen des Ukraine-Konflikts auf Nummer sicher und verkaufen Aktien - wenn auch nicht mehr so deutlich wie zu Wochenbeginn. Weiter geben die Schlagzeilen um die Ukraine den Takt vor und schüren Sorgen vor einem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Dies dürfte dann massive wirtschaftliche Konsequenzen sowie weiter steigende Energiepreise zur Folge haben, so die Spekulation. Zwar hatten Aussagen des russischen Außenministers Sergei Lawrow am Vortag etwas beruhigt und für eine leichte Erholung an der Wall Street gesorgt, doch die Lage bleibt angespannt. Kaum erkennbaren Einfluss haben die Daten zum japanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP). Mit 1,3 Prozent Wachstum im Dezemberquartal gegenüber dem Vorquartal blieb es marginal hinter der Konsensschätzung zurück. Daneben bleibt auch weiter die Zinspolitik der US-Notenbank ein Thema. Mit Abgaben zeigen sich die Finanzwerte. Teilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen nach den jüngsten Aufschlägen. Der Sektor gilt als einer der Hauptprofiteure steigender Marktzinsen, die zuletzt wieder etwas gesunken sind. Für BHP ging es nach anfänglichen Gewinnen in Sydney um 0,3 Prozent nach unten. Der Bergbaukonzern mehr als verdoppelte den Nettogewinn im ersten Halbjahr. Außerdem wird die Dividende stärker als erwartet angehoben.

US-NACHBÖRSE

Die Aktien von Intel erhöhten sich im nachbörslichen Handel am Montag um 0,4 Prozent. Der Technologie-Konzern soll kurz vor der Übernahme des Chip-Konzerns Tower Semiconductor für fast 6 Milliarden US-Dollar stehen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen dem Wall Street Journal sagten, sollten die Verhandlungen nicht scheitern, dann könnte ein Deal noch in dieser Woche bekannt gegeben werden. Die Titel von Tower Semiconductor schossen um 48 Prozent nach oben. Für die Aktien von Avis Budget ging es trotz besser als erwarteter Zahlen für das dritte Quartal leicht nach unten. Der Autovermieter vermeldete einen Nettogewinn von 382 Millionen Dollar, nach einem Verlust von 90 Millionen Dollar im Vorjahr. Der bereinigte Gewinn je Aktie übertraf mit 7,08 Dollar die Erwartungen der Analysten von 6,15 Dollar deutlich. Auch der Umsatz lag über den Schätzungen. Die Aktie verlor 1,2 Prozent, hatte den regulären Handel allerdings mit einem Plus von 7,4 Prozent beendet. Die Papiere von Arista Networks stiegen um 7,4 Prozent. Der Hersteller von Netzwerktechnik übertraf mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Schätzungen der Analysten deutlich. Auch der Ausblick für das laufende erste Quartal lag über den Erwartungen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.566,17 -0,5% -171,89 -4,9% S&P-500 4.401,67 -0,4% -16,97 -7,7% Nasdaq-Comp. 13.790,92 -0,0% -0,24 -11,9% Nasdaq-100 14.268,60 +0,1% 14,76 -12,6% Montag Freitag Umsatz NYSE (Aktien) 1,04 Mrd 1,09 Mrd Gewinner 939 967 Verlierer 2.423 2.393 Unverändert 127 143

Etwas leichter - Die drohende Kriegsgefahr in der Ukraine belastet weiter. Die Aktienindizes stabilisierten sich aber nach einem volatilen Verlauf und nach dem heftigen Ausverkauf zum Ende der Vorwoche. Anleger fürchteten weiter einen Überfall Russlands auf die Ukraine und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Konsequenzen wie Sanktionen und Energiepreisexplosionen. Diplomatische Bemühungen waren am Wochenende im Sande verlaufen. Verbale Entspannungssignale des russischen Außenministers Sergei Lawrow beruhigten die Gemüter zumindest etwas. Lockheed Martin gaben 2,3 Prozent ab, nachdem das Unternehmen Pläne zum Kauf von Aerojet Rocketdyne aufgegeben hatte. Cisco Systems machte informierten Kreisen zufolge ein Übernahmeangebot für Splunk. Splunk verteuerten sich um 9,1 Prozent, Cisco büßten 1,3 Prozent ein. Blackstone verbilligten sich um 1,9 Prozent. Crown Resorts hatte der Übernahme durch die Beteiligungsgesellschaft für 6,3 Milliarden Dollar zugestimmt.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,58 +6,7 1,51 84,9 5 Jahre 1,92 +5,1 1,87 65,6 7 Jahre 2,00 +5,4 1,95 55,9 10 Jahre 2,00 +5,7 1,94 48,9 30 Jahre 2,30 +4,9 2,25 39,9

Mit den Lawrow-Äußerungen ließ die Nachfrage nach Anleihen als sicherer Hafen etwas nach, die Anleihenkurse drehten ins Minus und die Renditen stiegen nach dem Absturz zum Vorwochenschluss ins Plus. Dabei spielten auch das Thema Zinswende eine Rolle. Der Fed-Präsident von St. Louis, James Bullard, hatte seinen Wunsch wiederholt, bis 1. Juli 100 Basispunkte Zinserhöhung vorzunehmen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Uhr Mo, 18:38 Uhr % YTD EUR/USD 1,1315 +0,1% 1,1305 1,1307 -0,5% EUR/JPY 130,51 -0,1% 130,63 130,77 -0,3% EUR/CHF 1,0455 +0,0% 1,0817 1,0469 +0,8% EUR/GBP 0,8364 +0,1% 0,8354 0,8359 -0,5% USD/JPY 115,34 -0,2% 115,55 115,65 +0,2% GBP/USD 1,3529 -0,0% 1,3533 1,3527 -0,0% USD/CNH 6,3566 -0,0% 6,3575 6,3563 +0,0% Bitcoin BTC/USD 43.616,84 +2,1% 42.699,65 42.563,74 -5,7%

Der Dollar zeigte sich weiter im Aufwind, der Dollar-Index stieg mit wieder anziehenden Marktzinsen um 0,2 Prozent. Der Greenback profitierte aber auch von seiner Reputation als vermeintlich "sicherer Hafen" in Krisenzeiten, ähnlich wie der Yen und der Franken.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 94,84 95,46 -0,6% -0,62 +26,7% Brent/ICE 95,94 96,48 -0,6% -0,54 +23,8%

Die Erdölpreise stiegen weiter um bis zu rund 2 Prozent mit der Sorge um eine Preisexplosion im Falle westlicher Sanktionen gegen Russland, allerdings nicht mehr so kräftig wie am Freitag. WTI kostete im Verlauf erstmals seit 2014 mehr als 95 Dollar je Fass.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.878,24 1.871,14 +0,4% +7,10 +2,7% Silber (Spot) 23,81 23,82 -0,1% -0,01 +2,1% Platin (Spot) 1.032,32 1.032,45 -0,0% -0,13 +6,4% Kupfer-Future 4,48 4,51 -0,6% -0,03 +0,4%

