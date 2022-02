CA Immo hat ein Hotel auf einem rund 7.100 m² großen Grundstück in der Bodenseestraße im Münchner Bezirk Aubing verkauft. Die Immobilie wurde laut CA Immo mit einem deutlichen Aufschlag auf den Buchwert (per 30.09.2021) veräußert.Mit dem Verkauf dieses strategisch nicht bedeutsamen Objekts, wird die Strategie verfolgt, das Immobilienportfolio auf hochwertige Büroimmobilien in innerstädtischen Lagen zu konzentrieren, so das Unternehmen.

