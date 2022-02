Mit Wirkung zum 1. April 2022 wird Sylvia Shin als Senior Vice President die Verantwortung für die Kommunikation der OMV Gruppe übernehmen. Sie berichtet direkt an CEO Alfred Stern. "Die OMV steht am Beginn einer großen Transformation in Richtung Chemie, Kreislaufwirtschaft und höherer Nachhaltigkeit. Hierbei nimmt eine strategisch ausgerichtete und überzeugende Kommunikation eine bedeutende Rolle ein. Ich freue mich, dass wir mit Sylvia Shin eine ausgewiesene Kommunikationsexpertin und -führungskraft gewinnen konnten, die ihre internationale branchenübergreifende Erfahrung mit innovationsgetriebenen Transformationen in diese entscheidende Unternehmensphase einbringen wird", sagte Alfred Stern. "Gleichzeitig danke ich Andreas ...

