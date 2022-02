Novomatic wurde abermals als Leitbetrieb ausgezeichnet. Novomatic-Vorstand Johannes Gratzl nahm die Urkunde von Leitbetriebe Austria-Geschäftsführerin Monica Rintersbacher im Rahmen eines Besuches im Headquarter in Gumpoldskirchen entgegen. Gratzl: "Als einer der größten Gaming-Technologiekonzerne der Welt, mit weltweit rund 21.000 MitarbeiterInnen an mehr als 45 Standorten, legen wir ein besonderes Augenmerk auf die Umsetzung von nachhaltigen ESG-Maßnahmen. Die Auszeichnung als "Österreichischer Leitbetrieb' sehen wir daher auch als Bestätigung für unsere Bemühungen in diesem wichtigen Bereich, die sich auch in Topplatzierungen in internationalen ESG-Ratings sowie der erfolgreichen G4-Zertifizierung nach dem höchsten ...

