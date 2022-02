Julia Kistner, Geldmeisterin, nennt ihre subjektiv lässigsten Momente in der Wiener Börsegeschichte:1. Als Jim Rogers 1985 die Wiener Börse wachküsste, was beweist, dass es auch schon vor Social Media-Zeiten Influencer gab. 2. Das Jubiläumsjahr 2021 - dass eine 250 Jahre alte Börse nochmals so Gas geben kann, dass sie selbst den jungen Tech-Börsen den Rang abläuft.3. November 2000 Börsengang der "Volksaktie" Telekom Austria4. 2004 Telekom -Austria Affäre wegen Kursmanipulation5. Dotcom-Zeit: unrühmlicher Börsengang Lion.cc Hintergrund: Im Börse Social Magazine #60 wählten wir gemeinsam mit firesys und 50 MarktteilnehmerInnen, die je 5 Inputs bringen können (also Sample 250 am Ende der 250er-Feiern der ...

