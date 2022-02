Virgin Galactic (SPCE.US) eröffnete zusätzliche Sitzplatzreservierungen an Bord seines Raumschiffs mit einer Mindesteinlage von 150.000 Dollar. Die Gesamtkosten für ein Ticket liegen derzeit bei 450.000 Dollar. Das Unternehmen will bis Ende des Jahres 1.000 Reservierungen sammeln und mit kommerziellen Flügen beginnen. Die Geschäftsleitung hat auch detaillierte Pläne für die Organisation des Dienstes selbst und für das, was die Kunden des Unternehmens mit ihrem Ticket ins All erhalten werden, vorgelegt. ...

