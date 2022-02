Die Bullen geben heute bei Nvidia Corporation den Ton an. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund acht Prozent. 261,18 USD müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Ist das der Beginn eines neuen Höhenflugs oder nur ein kurzes Intermezzo?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nvidia Corporation, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken.

Das große Bild hat sich durch diesen Anstieg erheblich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie wieder an einen wichtigen Bremsbereich heran. Schließlich verbleibt nur noch ein Katzensprung von rund drei Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 269,25 USD. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...