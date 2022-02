Die Sektkorken knallen heute bei Standard Lithium. Der Kurs schiebt sich mit rund neun Prozent nach vorne. Auf 6,44 USD verteuern sich damit nun die Anteilsscheine. Geht hier jetzt so richtig die Post ab?

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund zweiundzwanzig Prozent zum Monatshoch. Bei 7,86 USD liegt der Hochpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Investoren, die an die langfristige Perspektive denken, bekommen durch den 200er-Durchschnittskurs derzeit keine ...

