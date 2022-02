Die Bullen überrennen Novavax heute regelrecht. Denn der Kurs springt satte rund neun Prozent in die Gewinnzone. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Novavax, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Novavax der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Novavax-Analyse einfach hier klicken.

Die übergeordnete Technik hellt sich mit dieser Rallye spürbar auf. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So genügt mittlerweile ein weiterer Abschlag für den Sprung auf neue 4-Wochen-Hochs. Dieser obere Wendepunkt verläuft bei 107,53 USD. Die Situation bleibt also angespannt.

Wer eher in langen Anlagezeiträumen denkt, sollte den 200er-Durchschnitt im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...