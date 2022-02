Bei Ballard Power Systems geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund zwei Prozent vorzeigen. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 9,22 EUR. Sehen wir hier nun den Auftakt zu einer Rallye?

Anmerkung der Redaktion: Startet Ballard Power Systems jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power Systems-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. So genügt dem Titel ein weiterer Anstieg von rund sechs Prozent für neue 4-Wochen-Hochs. Im bisherigen Chartverlauf wurde dieses Top bei 9,73 EUR ausgebildet. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Ballard Power Systems.

Werfen wir einen Blick auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...