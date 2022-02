Die belgische Umicore (ISIN: BE0974320526) will den Anteilsinhabern auf der Aktionärsversammlung am 28. April 2022 eine Brutto-Jahresdividende in Höhe von 0,80 Euro vorschlagen. Im letzten Jahr wurden 0,75 Euro ausgeschüttet. Damit wird die Dividende um 6,7 Prozent erhöht. Beim derzeitigen Börsenkurs von 35,57 Euro liegt die Dividendenrendite auf dieser Basis bei 2,25 Prozent. Im August 2021 wurde bereits eine Zwischendividende ...

