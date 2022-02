Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel hat heute Morgen seine Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlicht und konnte dabei durchaus überzeugen. Zwar fährt das Unternehmen nach wie vor Verluste, doch das ist in der jetzigen Unternehmensphase normal. Wichtiger ist die wachsende Zahl an Aufträgen und Auftragseingängen. Das sehen auch die Experten so, die jetzt den Daumen für weiter steigende Kurse heben.

So hat das Analysehaus Jefferies Nel heute erneut unter die Lupe genommen. Analyst Will Krikness zeigt sich insbesondere beeindruckt von der Auftragspipeline und rekordverdächtigen Auftragseingang. Abschließend behält der Analyst seine Kaufempfehlung für die Norweger bei. ...

