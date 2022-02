Und wieder ein Blick in den Börsen-Kurier Nr. 7 vom 17. Februar 2022, www.boersen-kurier.at- Keine Energiewende ohne Metalle. Zum Erreichen der Klimaziele wird der Abbau von Rohstoffen deutlich steigen müssen.- Gefahr für Austro-AGs Zu viele alte Geschäftsmodelle- Vorsorge Spezial: Sonderthema für Berater und Kunden- Kryptos im Spannungsfeld Jens Korte live aus New York- Wochenschau. Was hat die Gewerkschaft gegen Aktienbesitz, fragt sich Andreas Unterberger.- Südosteuropa. Russland und Türkei ziehen Wachstumsprognose der Region nach unten- Rekordergebnis. Villeroy & Boch erstrahlt in altem Glanz- Branchenanalyse. Sportgerätehersteller auf Tauchstation- Kriegsgefahr. Politische Entspannung könnte Moskaus Börse massiv pushen- IVA ....

