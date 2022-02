Aktien: SpaceX angelt sich Partner für kommerzielle Weltraumflüge

Anzeige / Werbung Kommerzielle Weltraumflüge waren meist oft nur die Träumerei von Milliardären. Doch nun scheint der Weltraumtourismus nur noch einen Schritt entfernt. SpaceX mischt dabei ganz vorne mit - und kooperiert. Jeff Bezos' Blue Origin oder Elon Musks SpaceX? Wer wird als erster kommerzielle Weltraumflüge auch für Otto-Normalverbraucher anbieten? Noch ist das Tourismus-Rennen ins All offen. Aber SpaceX holt sich einen wichtigen Partner an Bord. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie SpaceX mitteilte, wurde mit dem US-Zahlungsanbieter Shift4 Payments eine Kooperation vereinbart. Hinter dem Dienstleister steht der milliardenschwere Unternehmer Jared Isaacman. Er gilt als erfahrener Jetpilot. Er hatte erst im vergangenen Jahr die weltweit erste rein private Weltraummannschaft in den Orbit gebracht. Den Angaben zufolge wird Isaacman bis zu drei SpaceX-Flüge finanzieren - unabhängig vom SpaceX-Nasa-Programm für bemannte Raumfahrt. Geht es nach Isaacman soll die erste finanzierte Mission den Namen "Polaris Down" tragen und für einen Höhenrekord in der Erdumlaufbahn sorgen. Dabei solle zudem der erste Weltraumspaziergang bei einem kommerziellen All-Flug stattfinden. ARKX als Raumfahrt-ETF Anleger können über den ARKX an der Kursentwicklung von Raumfahrt-Aktien partizipieren. Die Titel aus dem ETF erholen sich aktuell vom Absturz seit November. Der MACD (Momentum) stützt den jüngsten Aufschwung, nun wird die Abwärtstrendlinie bei rund 17 Dollar getestet. Die nächste Unterstützung liegt am Jahrestief bei knapp 15,30 Dollar. Enthaltene Werte: US0231351067,US0378331005,US88160R1014,US92766K1060,US00214Q8078

