Ein leichtes Plus gab es gestern für den heimischen Markt, der ATX konnte um 0,2% stärker als am Vortag aus dem Handel gehen. Auch in Wien regierten die gleichen Sorgen wie um übrigen Europa, der Ukraine-Konflikt lähmt nach wie vor die Kauflust und die Angst vor einer stärker als erwarteten Straffung der Geldpolitik in den USA lässt die Investoren weiterhin in der Deckung bleiben. Gut nachgefragt waren auch in Wien die Ölwerte, für die OMV ging es um 2,1% nach oben, der Ölfeldausrüster Schoeller-Bleckmann konnte gleich ein stolzes Plus von 6,2% erzielen und war damit stärkster Titel des gestrigen Handels. Es gab kaum signifikante Meldungen zu den einzelnen Titeln, die Banken mussten nach der Erholung des Vortages wieder teilweise ...

