Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel hat gestern seine Zahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert und konnte dabei vor allem in Bezug auf die Auftragseingänge und -bestände punkten. Das Unternehmensergebnis ist zwar nach wie vor tiefrot, doch das war so auch zu erwarten. Viel spannender ist daher der Ausblick in die Zukunft, der sich durchaus optimistisch darstellt, was zahlreiche Analysten ebenfalls sehen.

So hat beispielsweise das Analysehaus Jefferies die Kaufempfehlung von Nel erneuert. Das Kursziel beziffert Analyst Will Krikness auf 2,27 Euro! Auch die Royal Bank of Canada ist positiv gestimmt und gibt die Handlungsempfehlung "Outperform". Beim Kursziel liegt die RBC dicht am Analysehaus ...

