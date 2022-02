Der Baukonzern Strabag verbuchte im Geschäftsjahr 2021 eine um 4 Prozent höhere Leistung von 16.128,92 Mio. Euro. Bedingt sei dies vor allem durch die Steigerung im Heimatmarkt Österreich um 10 Prozent, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahrs eine vorübergehende Baueinstellung im Zuge der Coronavirus-Krise das Geschäft beeinträchtigt hatte. Zuwächse waren u. a. auch in Deutschland, Tschechien und wegen laufender Megaprojekte in Großbritannien zu verzeichnen. CEO Thomas Birtel: "2021 war für uns ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr. Wir konnten bei der Leistung zwar noch nicht an das Rekordjahr 2019 anschließen - das müsste 2022 gelingen. Für 2021 zeichnet sich aber eine außerordentlich hohe ...

