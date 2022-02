DO & CO konnte Umsatz und Ergebnis nach drei Quartalen weiter deutlich steigern. "Die Q3-Zahlen liegen über den Konsensusschätzungen, wir sind zufrieden und natürlich auch stolz darauf, dies trotz weiterer Lockdowns und einer starken Währungsabwertung in der Türkei erreicht zu haben", fasst Co-CEO Gottfried Neumeister zusammen. Geschafft wurde das Plus in allen Geschäftsbereichen. "Wir haben unser Risikoprofil insgesamt deutlich geändert. Die unterschiedlichen Geschäftsbereiche ergänzen sich sehr gut", so Neumeister. Trotz neuer Lockdowns konnte der Umsatz nach drei Quartalen um 160 Prozent auf 494,98 Mio. Euro gesteigert werden. Im Airline Catering sind die Umsätze in den ersten drei Quartalen von 134,50 Mio. Euro auf 352,18 Mio ....

