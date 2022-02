Aktionäre, die Nvidia Corporation im Depot haben, dürfte es heute die Laune verhageln. Denn der Kurs notiert rund acht Prozent in der Verlustzone. Auf 243,15 USD verbilligen sich damit nun die Anteilsscheine. Ist das nur ein kurzzeitiger Rücksetzer oder eine Abwärtstrendwende?

Auch wenn man es kaum glauben mag, aber die Technik ist trotz des Rücksetzers positiv. Denn bis zum jüngsten Top fehlen derzeit nur zwei, drei feste Sitzungen. So reicht ein Plus von nur rund rund elf bis zum 4-Wochen-Hoch. Diese absolute Bestmarke liegt bei 269,25 USD. Jetzt wird es also ernst!

Der Durchschnitt der vergangenen 200 Tage lässt sich auf 228,62 USD

