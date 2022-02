Der französische Impfstoff-Newcomer Valneva sorgt derzeit endlich einmal wieder für positive Schlagzeilen. So verzeichnete die Aktie zuletzt zwei deutlich positive Sitzungen in Folge, was der Fantasie beinahe freien Lauf lässt. Heute notiert der Kurs zwar unverändert, doch eine wichtige Hürde kann damit quasi aus dem Stand übersprungen werden. Wichtiger ist jedoch, woher die Käufer kommen…

Anfang Februar notierte Valneva bei 15,50 Euro. Und genau dieser Bestmarke nähert sich die Aktie derzeit wieder. Damit würde der Kurs also auf den höchsten Stand im Februar springen, was ein technisches Kaufsignal bedeuten würde. Da diese Käufe quasi aus dem Nichts kamen, drängt sich der Verdacht auf, dass sich möglicherweise ...

