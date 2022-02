DJ PTA-News: HYLEA GROUP S.A.: Hylea Group S.A: Prüfung eines Verkaufs oder Teil-Verkaufs der Unternehmensgruppe initiiert

Luxembourg (pta038/17.02.2022/18:16) - Luxembourg (17.2.2022) - Die Hylea Group S.A. ("Hylea") informiert, dass Hylea und der gemeinsame Vertreter einen M&A-Prozess initiiert haben, um die notwendigen finanziellen Mittel für eine Fortführung des operativen Geschäftsbetriebes zu sichern. Erste Gespräche mit potenziellen M&A-Beratern haben bereits stattgefunden. Die Gesellschaft prüft aktuell, welchen M&A-Berater sie beauftragen wird. Dieser wird den Markt für einen potenziellen Verkauf von Anteilen an Hylea oder einen Teilverkauf von Tochtergesellschaften oder einzelnen Assets evaluieren. Hylea kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschätzen, ob die M&A-Aktivitäten zu einem erfolgreichen Abschluss gebracht werden können. Auch kann Hylea noch keinen zeitlichen Rahmen für einen möglichen weiteren Fortgang des M&A-Prozesses nennen.

Über die Hylea Group:

Die Hylea Group gehört weltweit zu den bedeutendsten Produzenten von Paranüssen. Die Geschäftstätigkeit besteht aktuell aus der Produktion und der Vermarktung von Paranüssen, Wildkakao und anderen Spezialitäten des südamerikanischen Regenwaldes auf dem europäischen und nordamerikanischen Markt.

