Hamburg, 17. Februar 2022 - Freitagabends warnen die USA vor einem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Montags brechen Aktienkurse in Europa ein. Solche Ereignisse sind kein Einzelfall. Übertreibungen sind an der Börse normal. Die Frage ist: Wie gehen Anleger am besten damit um? Liebe Damen und Herren , Der Russland-Ukraine-Konflikt führt Anlegern erneut vor Augen, wie fragil der Kapitalmarkt oft ist. Jüngster Auslöser für Kursturbulenzen war ein Pressestatement der US-Regierung am Freitagabend, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...