Aus den Morning News der Wiener Privatbank: Schwächer schliessen musste auch der heimische Markt, wobei das Minus für den ATX mit 1,6% deutlicher ausfiel als an den großen europäischen Börsen. Auch in Wien dominierten die Sorgen vor möglichen Folgen einer weiteren Eskalation im Ukraine-Konflikt, durch die starke Ausrichtung nach Osteuropa einiger heimischer Unternehmen kam es zu verstärkten Verkäufen. Die Zahlenvorlagen einiger Unternehmen fanden kaum Beachtung, so hatte die Vienna Insurance Group im abgelaufenen Jahr ein besseres Ergebnis vorgelegt als von dem Unternehmen selbst erwartet worden war, der Gewinn vor Steuern stieg auf rund 510 Millionen Euro, gerechnet hatte man mit 450 bis 500 Millionen Euro, trotz dieser guten Nachrichten musste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...