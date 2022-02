EDF FP- *FRANCE TO BUY ABOUT EU2.1B IN NEW EDF SHARES, LE MAIRE SAYSRNO FP-Renault wieder in den schwarzen Zahlen - Weiter ProduktionsausfallNESN SW-*NESTLE-CEO SCHLIESST GRÖSSERE ÜBERNAHMEN NICHT AUSSIKA SW-Cash: Sika schreibt erneut einen Rekordgewinn HELN SW-Helvetia Asset plant Kapitalerhöhung ~CHF200 Mio für ImmobilienNOVN SW- NOVARTIS/SANDOZ FÜHRT GENERIKUM LENALIDOMID IN 19 LÄNDERN EIN RECSI NO- *REC SILICON 4Q EBITDA LOSS $0.4M AR4-*AURELIUS KAUFT CERAMIC TILE DISTRIBUTORS VON SAINT-GOBAINBAYN- Nubeqa-Nachrichten positiv für Bayer-SentimentBAYER rechnet für sein Krebsmittel Nubeqa nach dem jüngsten Studienerfolg bei fortgeschrittenem Prostatakrebs nun mit einem Spitzenumsatz von mehr als 3 Milliarden EuroALV-ALLIANZ BEI L&S +0,5%JEFFERIES: ERMUTIGENDES VIERTES ...

