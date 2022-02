DJ PTA-News: OMV Aktiengesellschaft: Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4 Aktiengesetz

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Wien (pta009/18.02.2022/09:00) - OMV Aktiengesellschaft

Firmenbuch-Nr.: 93363z

ISIN: AT0000743059

ACHTUNG:

Dieser Bericht ist aus rechtlichen Gründen notwendig, um Aktien aus den langfristigen, leistungsabhängigen Incentive- und Vergütungsprogrammen an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Geschäftsführung im OMV Konzern übertragen zu können. Bei den im Dokument angeführten Aktien-Anzahlen handelt es sich um Maximum-Angaben. Die tatsächlich zu übertragende Anzahl an Aktien hängt von der Erreichung verschiedener Kriterien und insbesondere auch noch von einem Beschluss des Aufsichtsrats der OMV Aktiengesellschaft ab und kann wesentlich geringer ausfallen.

Bericht gemäß § 65 Abs 1b iVm §§ 171 Abs 1 und 153 Abs 4 Aktiengesetz

Mit Beschluss der ordentlichen Hauptversammlung der OMV Aktiengesellschaft ("OMV" oder "Gesellschaft") vom 2. Juni 2021 wurde der Vorstand der Gesellschaft ermächtigt, für die Dauer von fünf Jahren ab Beschlussfassung mit Zustimmung des Aufsichtsrats eigene Aktien nach erfolgtem Rückerwerb sowie die bereits bei Beschlussfassung im Bestand der Gesellschaft befindlichen eigenen Aktien zur Ausgabe an Arbeitnehmer, leitende Angestellte und/oder Mitglieder des Vorstands/der Geschäftsführung der Gesellschaft oder eines mit ihr verbundenen Unternehmens, einschließlich zur Bedienung von Aktienübertragungsprogrammen, insbesondere von Long-Term-Incentive Plänen einschließlich Equity Deferrals oder sonstigen Beteiligungsprogrammen, unter Ausschluss der allgemeinen Kaufmöglichkeit der Aktionäre zu veräußern oder zu verwenden (Bezugsrechtsausschluss). Die Ermächtigung kann ganz oder teilweise und auch in mehreren Tranchen durch die Gesellschaft, durch ein Tochterunternehmen (§ 189a Z 7 Unternehmensgesetzbuch) oder für die Rechnung der Gesellschaft durch Dritte ausgeübt werden.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der OMV beabsichtigen, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen und zu beschließen, maximal 74.473 Stück (für Vorstandsmitglieder) sowie maximal 166.060 Stück (für sonstige Führungskräfte) an eigenen Aktien der Gesellschaft im Rahmen des von der Hauptversammlung der OMV am 14. Mai 2019 genehmigten Long Term Incentive Plans 2019 (LTIP 2019) und des von der Hauptversammlung der OMV am 2. Juni 2021 genehmigten Aktienteils des Jahresbonus 2021 ("Equity Deferral") an Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte zuzuteilen. Die tatsächlich zu übertragende Anzahl an eigenen Aktien hängt von der tatsächlichen Zielerreichung aus den angeführten Programmen sowie von einem Beschluss des Aufsichtsrats der OMV ab und wird separat veröffentlicht. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der OMV, vertreten durch den Vergütungsausschuss, erstatten daher folgenden

B E R I C H T:

1. Long-Term Incentive Plan 2019

Zweck und Ziele des Plans

Beim Long-Term Incentive Plan (LTIP) 2019 handelt es sich um ein langfristiges Vergütungsinstrument für die Vorstandsmitglieder und ausgewählte Führungskräfte, das die mittel- und langfristige Wertschöpfung in der OMV fördern und die Interessen der Geschäftsleitung und der Aktionäre verbinden soll, indem der Geschäftsleitung die Möglichkeit eingeräumt wird, leistungsabhängig (gemessen an Schlüsselkennzahlen, die an die mittelfristige Strategie und den Shareholder Return geknüpft sind) Aktien an der Gesellschaft zu erhalten. Der Plan zielt weiters darauf ab, das Eingehen unangemessener Risiken zu verhindern.

Teilnahmeberechtigung

Vorstandsmitglieder der OMV sind zur Teilnahme verpflichtet. Ausgewählte Führungskräfte des OMV Konzerns können am LTIP 2019 teilnehmen. Die Auswahl der Führungskräfte, die am LTIP 2019 teilnehmen können, wurde vom Vorstand der OMV getroffen. Potenzielle Aktienzuteilungen basieren auf den Leistungen der jeweiligen Führungskraft im jeweiligen Jahr und können auch gar nicht oder bloß anteilig gewährt werden. Es bedarf keiner Teilnahmeerklärung der nominierten Führungskräfte.

Aktienbesitzrichtlinien

Für die Teilnahme am LTIP 2019 besteht kein Erfordernis eines Vorab-Investments in OMV Aktien, jedoch sind die Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte verpflichtet, ein angemessenes Ausmaß an Aktien an der Gesellschaft aufzubauen und bis zu ihrer Pensionierung oder ihrem Ausscheiden aus dem Unternehmen zu halten. Das Aktienbesitzerfordernis für die Vorstandsmitglieder ist als Prozentsatz des jährlichen Bruttogrundgehalts (14-mal (i) das Jänner-Bruttogrundgehalt oder (ii) das Bruttogrundgehalt des ersten vollen Dienstmonats als Vorstandsmitglied, wenn die Bestellung während des Jahres erfolgte) festgelegt:

. Vorstandsvorsitzender: 200%

. Stellvertretender Vorstandsvorsitzender: 175%

. Andere Vorstandsmitglieder: 150%

Das Aktienbesitzerfordernis für die Führungskräfte ist mit 75% ihres jeweiligen Ziel-Long-Term Incentives (LTI), welches innerhalb einer bestimmten Bandbreite festgelegt wird, definiert.

Vorstandsmitglieder müssen den erforderlichen Aktienbesitz innerhalb von 5 Jahren nach ihrer jeweiligen Erstbestellung erreichen und - um dem Kriterium der Angemessenheit des erforderlichen Aktienbesitzes zu entsprechen und dem mit der Anzahl an Jahren der Tätigkeit als Vorstandsmitglied steigenden Einfluss auf die Entwicklung des Aktienpreises Rechnung zu tragen - den entsprechenden Prozentsatz in Aktien zu zum Ausscheiden aus dem Unternehmen halten.

Grundlage für die Berechnung der jeweils erforderlichen Anzahl an Aktien ist der durchschnittliche Aktienkurs während des 3-Monats Zeitraums von 1. Jänner 2019 bis 31. März 2019 (= durchschnittlicher Schlusskurs an der Wiener Börse). Die berechnete Anzahl an Aktien wird aufgerundet. Spätere Änderungen des Aktienkurses haben keinen Einfluss mehr auf die erforderliche Anzahl an Aktien. Wenn und soweit es während des Leistungszeitraums zu Gehaltserhöhungen bei Vorstandsmitgliedern kommt, ist die erforderliche Aktienanzahl (unter Verwendung des oben definierten Aktienkurses) anzupassen.

Aktien, die im Rahmen des Equity Deferral 2021 oder anderer Equity Deferrals an die Vorstandsmitglieder oder im Rahmen des LTIP 2019 oder eines früheren LTIPs an die Teilnehmer übertragen werden sowie für frühere LTIPs getätigte Investments, werden auf das Aktienbesitzerfordernis angerechnet, sofern diese Aktien auf einem OMV Treuhanddepot gehalten werden. Privat gehaltene Aktien können auf das OMV Treuhanddepot übertragen werden, um für das Aktienbesitzerfordernis angerechnet zu werden.

Etwaige Dividenden aus den auf den Treuhanddepots gehaltenen Aktien werden in bar ausbezahlt. Führungskräfte trifft keine Haltepflicht, wenn das Halten von Aktien an der Gesellschaft in Ländern, in denen diese Führungskräfte tätig sind, gesetzlich verboten ist.

Ausmaß der Zuteilung und Planmechanismus

Für Vorstandsmitglieder wird ein Ziel-LTI in EUR in den jeweiligen Vorstandsverträgen festgelegt. Für Führungskräfte wird der Ziel-LTI im Allgemeinen innerhalb einer bestimmten Bandbreite vom Vorstand festgelegt. Der Ziel-LTI bei Führungskräften soll jedoch 112,5% des Jahresbruttogehalts im Jänner 2019 nicht übersteigen.

Sollte das betreffende Mitglied des Vorstands erst im Laufe des Jahres 2019 bestellt werden, so ist der Ziel-LTI für das Jahr 2019 anteilig zu bemessen. Dasselbe gilt für ein Ausscheiden während des Jahres 2019. Die Ziel-LTI jedes Teilnehmers wird in eine Anzahl an Aktienäquivalenten umgewandelt, die wie folgt berechnet werden: Der Ziel-LTI geteilt durch den durchschnittlichen OMV Aktienkurs (= Schlusskurs an der Wiener Börse) während des 3-Monats Zeitraums von 1. Jänner 2019 bis 31. März 2019). Die ermittelte Zahl an Aktienäquivalente wird abgerundet. Vor dem Anspruchstag halten die Teilnehmer die Aktienäquivalenten nicht und haben keine Stimm- und Dividendenrechte aus diesen Aktien. Nach dem dreijährigen Leistungszeitraum wird die endgültige Anzahl an Aktien in Abhängigkeit von der Erreichung der Leistungskriterien festgelegt und am Anspruchstag, abhängig von der Erfüllung des Aktienbesitzerfordernisses netto nach Abzug von Steuern an die Teilnehmer übertragen.

Die endgültige Aktienanzahl wird ermittelt, indem die Anzahl der Aktienäquivalente mit der Gesamtzielerreichung multipliziert wird. Diese wiederum ergibt sich aus der Zielerreichung der einzelnen Leistungskriterien, deren jeweiliger Gewichtung und - hinsichtlich der Vorstandsmitglieder - dem potenziellen HSSE Malus (siehe "Leistungskriterien und Gewichtung"). In jedem Fall wird die Gesamtzahl der im Rahmen dieses Planes oder anderer Aktienpläne des Konzerns ausgegebenen Aktien weniger als 5% des ausständigen Grundkapitals betragen. Es wird mit einer tatsächlichen Anzahl an ausgegebenen Aktien von weit unter 5% gerechnet.

Tag des Inkrafttretens und Laufzeit

. Planbeginn: 1. Jänner 2019

. Leistungszeitraum: 3 Jahre (1. Jänner 2019 bis 31. Dezember 2021)

. Anspruchstag: 31. März 2022

Leistungskriterien und Gewichtung

