Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Telekom Austria +0,64% auf 7,82, davor 4 Tage im Minus (-3,6% Verlust von 8,06 auf 7,77), Zumtobel -0,81% auf 8,55, davor 3 Tage im Plus (7,48% Zuwachs von 8,02 auf 8,62), Rosgix -0,11% auf 3053,55, davor 3 Tage im Plus (0,46% Zuwachs von 3042,9 auf 3056,79), Gurktaler AG Stamm 0% auf 15, davor 3 Tage im Plus (7,14% Zuwachs von 14 auf 15). Folgende Titel haben den Moving Average 100 gekreuzt:Erste Group 40,26 (MA100: 40,5, xD, davor 212 Tage über dem MA100), Beaconsmind 9,9 (MA100: 9,86, xU, davor 203 Tage unter dem MA100), ATX 3816,1 (MA100: 3829,34, xD, davor 23 Tage über dem MA100), ATX Prime 1916,83 (MA100: 1923,72, xD, davor 23 Tage über dem MA100). ATX TR Folgende Veränderungen im ytd-Ranking: Verbund (5 Plätze verloren, ...

