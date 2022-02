Schlechte Nachrichten für FuelCell Energy-Aktionäre. Denn die Aktie muss ein Minus von rund sieben Prozent schlucken. Ein Anteilsschein kostet damit nur noch 4,91 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei FuelCell Energy, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von FuelCell Energy der letzten drei Monate.Für eine ausführliche FuelCell Energy-Analyse einfach hier klicken.

Trotz der Hiobsbotschaft, bleibt die Technik noch recht positiv. Denn neue Kaufsignale sind unverändert quasi aus dem Stand möglich. So reicht ein Plus von nur rund rund fünfzehn bis zum 4-Wochen-Hoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 5,63 USD. Es geht jetzt also um die Trendentscheidung für die kommenden Wochen.

Anleger, die gerne zocken, könnten diesen Einbruch zum Kauf oder Nachkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...