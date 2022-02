Der französische Impfstoffentwickler Valneva sorgte in dieser Woche endlich einmal wieder für positive Schlagzeilen. Denn nachdem es zuletzt eher ruhig geworden war um den einstigen Hoffnungsträger im Kampf gegen die Pandemie, kommt es jetzt endlich wieder Bewegung rein. So gab Valneva kürzlich bekannt, dass das Unternehmen voraussichtlich im April mit den ersten Auslieferungen des Impfstoffs VLA2001 beginnen kann.

Eine Einschränkung gibt es allerdings. Denn bisher fehlt noch das endgültige "Go" der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, die für den Wirkstoff noch keine Zulassung erteilt hat. An der Börse scheint diese Nachricht noch nicht so recht angekommen zu sein. Denn nach einem ...

