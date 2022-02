Am Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech scheiden sich derzeit die Geister. Während auf der einen Seite immer mehr Länder Lockerungen aufgrund der milden Omikron-Verläufe beschließen, wird andernorts intensiv über eine Impfpflicht diskutiert. Italien hat sie schon für Menschen über 50, Deutschland scheint kurz davor und auch in den USA kommt das Thema hinter vorgehaltener Hand immer mal wieder auf den Tisch.

An der Börse durchlebt die Aktie derzeit eine echte Achterbahnfahrt. Schwankungen von mehr als fünf Prozent in beide Richtungen sind an der Tagesordnung. Dabei notiert die Aktie unverändert oberhalb der wichtigen Unterstützung von 150 US-Dollar. Solange dieser Bereich erfolgreich verteidigt wird, sind ...

