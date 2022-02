Der einstige Liebling der Anleger Morphosys musste in der abgelaufenen Woche abermals deutlich Federn, womit sich die technische Ausgangslage nun sogar noch einmal verschlechtert hat. Allein am Donnerstag ging es für Morphosys schon rund fünf Prozent in den Keller, nachdem die Aktie schon am Montag und Dienstag deutlich nachgegeben hatte. Auch am Freitag rutschte der Kurs ins Minus…

Mit diesen Abschlägen hat Morphosys nun eine weitere Haltezone unterboten. Denn in den vergangenen Wochen fiel die Aktie gleich mehrmals in den Bereich um 25,50 Euro, konnte dort aber stets wieder nach oben drehen. Doch diese Unterstützung ist nach den jüngsten Kursverlusten nun Geschichte! Zudem notiert Morphosys ...

