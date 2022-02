Nachdem der Mainzer Impfstoffhersteller BioNTech zuletzt ohnehin schon einiges an Kredit bei den Anleger verspielt hat, glaubt man der Aktienkursentwicklung, gibt es jetzt auch noch Probleme von anderer Seite. Denn eigentlich waren die Lieferungen eines auf die Omikron-Variante angepassten Impfstoffs für März angekündigt. Doch jetzt müssen die Mainzer Platzhirsche zurückrudern…

So hat BioNTech angekündigt, dass der angepasste Impfstoff wohl erst im April oder sogar Mai geliefert werden kann, da der Zulassungsbehörde EMA zu wenige Daten vorliegen, um eine Prüfung vorzunehmen. Der Aktienkurs ist nach dieser Meldung abermals unter Druck geraten. So verlor BioNTech am Donnerstag rund fünf ...

